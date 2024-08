Al via la 29ª edizione de LA LUNA NEL POZZO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) L’Azienda Agricola Ca’ Corniani, un’affascinante villa ottocentesca poco distante dal centro di Caorle, accoglierà mercoledì 28 agosto 2024 la serata inaugurale della 29ªde “Lanel”. Si tratta del Festival Internazionale di Teatro in Strada, promosso dall’Amministrazione Comunale di Caorle, con il Patrocinio della Regione del Veneto, e in partnership con United for Busking, un network italiano di festival internazionali dedicati alle arti di strada. Sarà un’esperienza ricca di spettacoli coinvolgenti e offre un’opportunità unica per apprezzare il talento di artisti provenienti da diverse parti del mondo. Cos’è “Lanel”? Sarà l’Azienda Agricola Ca’ Corniani (Strada SP62, 28, Caorle), gioiello architettonico ottocentesco a dieci minuti dal centro di Caorle, ad ospitare mercoledì 28 agosto, a partire dalle 21.