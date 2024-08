Via dalla Cina per la religione | il tribunale di Milano riconosce lo status di rifugiata all’adepta di Dio Onnipotente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – “Non posso tornare in: mi arrestano, se torno rischio di morire”. L’invocazione della donna è stata accolta nelle scorse settimane dai giudici della sezione specializzata deldi, che le hanno concesso lodiper motivi religiosi. La vicenda inizia il 13 luglio 2016, quando la signora cinese atterra all’aeroporto di Fiumicino per poi trasferirsi immediatamente in zona Niguarda. Il primo agosto 2019, si presenta davanti alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: riferisce della vita professionale e dei suoi legami familiari e spiega di “essere partita perché perseguitata per motivi religiosi, facendo parte della Chiesa di Dio”.