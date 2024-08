Torino la contestazione dei tifosi | Cairo vattene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Quella di domenica è stata sicuramente una giornata positiva per il, che ha sconfitto l’Atalanta per 2-1 tra le mura amiche grazie alle reti di Ilic e Adams e al rigore parato in extremis dal portiere Milinkovic-Savic. Tuttavia, poco prima dell’inizio della partita, davanti allo stadio Grandeè andata in scena una protesta da parte di 10mila supporters granata, che non hanno per nulla accettato la scelta del presidente Urbanodi cedere un pezzo pregiato come Raoul Bellanova, proprio in direzione Atalanta.