Sven Goran Eriksson – Lo scudetto con la Lazio gli scandali sui tabloid e un tour d’addio festoso e geniale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se n’è andato dopo aver fatto ildei saluti negli stadi delle squadre guidate in Italia, Inghilterra, Portogallo e nella sua Svezia, pochi giorni dopo l’uscita del docufilm dedicato al suo lungo addio, con sette parole come congedo: “Vorrei essere ricordato come una persona perbene”.è morto all’età di 76 anni nella sua casa, circondato dai suoi affetti. Era una notizia che lui stesso aveva anticipato a gennaio: “Ho un cancro allo stato terminale, i medici hanno detto che mi restano pochi mesi di vita”. La news, benché attesa, è stata un tuffo al cuore per milioni di tifosi sparsi nel mondo che hanno tifato per i suoi club. In Italia è stato il tecnico di Roma, Fiorentina, Sampdoria e, soprattutto,, dove conquistò unomemorabile nel 2000.