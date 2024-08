Svaligiano la casa a un imprenditore | Sapevano che eravamo partiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) I ladri non risparmiano nessuno, neanche l’e vice presidente di Confartigianato Fermo Lorenzo Totò che, al rientro da una breve vacanza con la famiglia, ha trovato un’amara sorpresa: la suadi Porto San Giorgio, in via Salvadori, era statasvaligiata dai ladri. "Quando siamo tornati – racconta Totò – abbiamo cercato di aprire il portone senza riuscirci e abbiamo dato la colpa alla chiave difettosa, anche perché all’esterno non c’erano segni di effrazione. Rimasti fuori, abbiamo chiesto aiuto ai vigili del fuoco". I pompieri sono riusciti ad aprire il portone e i proprietari si sono trovati di fronte armadi aperti, cassetti rovesciati, oggetti buttati sopra il letto e vestiti ammucchiati sul pavimento, mentre argenteria, oro pellicce, borse firmate e un tablet erano stati trafugati. Il bottino sarebbe di 30mila euro, ma si tratta di una stima ancora provvisoria.