Sinner | Da quando ho scoperto la vicenda doping non sono stato più me stesso in campo Ho perso la gioia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si parla ancora del caso. Forse ancora per poco, finnon inizieranno gli Us Open. Per ultimo, in ordine di tempo, a parlarne èproprio l’altoatesino che ha rilasciato un’intervista a Espn. «Il motivo per cui ho continuato a giocare è perché sapevamo esattamente come la sostanza è entrata nel mio sistema e da dove proveniva, e questo era nello spray. Quindi, tutto sommato, non ho subito un trattamento diverso. Il processo èmolto lungo. Poi, l’attesa è diventata più lunga, così come la tensione. Soprattutto verso la fine perchésenti che il risultato sta arrivando, non sai ancora cosa ne verrà fuori».: «Le mie aspettative per gli Us Openbasse» Il resto dell’intervista: «Non voglio aggiungere niente. Èun periodo di dubbi.felice che questo sia finalmente finito. Miliberato di un peso importante dalle mie spalle.