Seconda coppia di Temptation Island | chi sono Titty e Antonio

(Di lunedì 26 agosto 2024)die grande classicone: lui e lei napoletani, con lei gelosa e lui farfallone. Due nuovi Lino e Alessia, insomma. La speranza per loro è che lui non sia uguale al personaggio mostrato da Lino all’interno del reality show condotto da Filippo Bisciglia nell’edizione estiva. Dopo la prima, ovvero quella formata dai romani Diandra e Valerio, ecco il promo della: quella composta da. “, ho 27 anni e vengo da Napoli.fidanzato conda tre anni - racconta lui - e conviviamo da un anno. Ho scritto io aperché ritengo cheabbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”.  Cistate cose che mi hanno ferita e che mi hanno portato a non fidarmi di lui – spiega-.