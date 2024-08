Salvini e la campagna su cani e gatti amici a 4 zampe E la Lega fa di tutto per ridurre il benessere animale e favorire la caccia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) È amore. Improvviso, ma è amore. Matteoha deciso di intestarsi la battaglia in difesa di. Bravo lui. Da fine giugno, sui social, si fa ritrarre in compagnia “dei nostria quattro”. E ha avviato unacontro l’abbandono. Oggi, giornata del cane, ha scritto un post coccoloso per incensare quelli che definisce “fedeli alleati dell’Uomo (sic) da tutelare e da proteggere dalla malvagità”. Ah, la malvagità. Concetto a dir poco ambiguo. Ambiguo come lae come Matteo. Il suo partito, quando quest’anno è stata presentata la proposta di legge bipartisan per inasprire le pene sui maltrattamenti contro gli animali, ha presentato un emendamento per limitare il discorso ai soli animali domestici. Vale a dire: ok, degli altri chi se ne frega. A gennaio, poi, come denunciato da ilFattoQuotidiano.