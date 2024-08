Radio Mercato Nerazzurra | Morutan e Abildgaard infiammano gli ultimi giorni di trattative

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pisa, 26 agosto 2024 -diconcitate per ilnerazzurro e penultima puntata di '', la rubrica de La Nazione di Pisa per vivere il calcioe commentarlo a 360 gradi. A tenere banco sono le operazioni pere per, con dueche stanno infiammando queste ore.- "non ci sarà questa sera contro il Cagliari, ma ha solo una botta, non è niente di grave. Non sarà convocato anche perdi". Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha confermato, seppur indirettamente, il nuovo ritorno al tavolo delletra il Pisa e la società lombarda in merito a Oliver, 28 anni, centrocampista centrale danese.