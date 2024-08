Pianese | rammarico e consapevolezza Occasione sprecata ma quanta qualità!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il bicchiere in casanon può che essere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Perugia alla prima giornata. Alzi la mano chi, tra i sostenitori bianconeri, non avrebbe firmato alla vigilia per giocarsela alla pari con una delle favorite del girone B di serie C, benché imbottita di giovani. Ovvio che però allo stesso tempo ilsia grande perché Simeoni e compagni hanno giocato una partita per almeno 60 minuti al limite della perfezione, segnando tre gol e sfiorandone almeno altrettanti per questione di centimetri. Il gol dell’1-3 ha cambiato un po’ l’inerzia mentale della sfida ed essendo nato da un errore (nella fattispecie del giovane Chesti) fa capire come a questo livello e in particolar modo contro formazioni di questo tipo non ci si possa concedere rilassamenti, anche in giornate in cui tutto sembra riuscire.