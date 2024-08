Pellegrini sulla Francigena All’Ostello Sigerico tutti senza smartphone | Qui tra amicizie e amori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il cancello dell’ostello è spalancato. Un passo e la vista si apre su Gambassi Terme e allungando un po’ lo sguardo eccola, San Gimignano. Sullo stendino ci sono i panni ad asciugare, all’ombra degli ulivi è già l’ora dell’aperi-green. Il brindisi? Tra sconosciuti. Oggi in italiano, tedesco e francese. Tra succo di frutta e patatine ci si racconta, ma. "La batteria serve per le mappe. Ed è l’unico motivo per stare connessi". Qui c’è solo un modo per socializzare ed è lo scambio con l’altro. Uno scambio fugace di esperienze in lingue tutte diverse. E’ l’estate alternativa di chi si imbatte20esima tappa della via, da San Miniato sul percorso diin 24 chilometri percorribili in 6 ore si arriva alla pieve di Santa Maria a Chianni.