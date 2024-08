Papà si finge morto per non pagare il mantenimento alla figlia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Non ne voleva sapere proprio diile così un 39enne del Kentucky, negli Stati Uniti, ha addirittura inscenato la sua morte.hacker simula la sua morte Secondo le accuse l’uomo è riuscito ad entrare nel sistema di registrazione delle morti delle Hawaii usando il nome e la password del medico di un altro Stato e creando un falso certificato di morte al quale ha aggiunto perfino la firma digitale del medico. Come riferito da Metro “la sua morte è stata registrata in più database governativi” con l’obiettivo di nonilin sospeso, come lui stesso ha dichiarato al momento dell’arresto. Come se non bastasse il 39enne, una volta entrato nei registri di altri Stati e nelle reti governative, private e aziendali, ha anche rubato dati privati e ha cercato di venderli sul dark web.