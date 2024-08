Oasis ecco l’annuncio che scuote i fan | il misterioso post social

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo settimane di indiscrezioni, unsuinetwork ha messo in subbuglio milioni di appassionati della popolare band di Manchester Adesso sembra davvero arrivato il momento giusto per una storica reunion. Il 2024 potrebbe vedere il ritorno di una band che ha fatto la storia della musica inglese e non solo negli anni 90. Liam e Noel Gallagher dopo anni di incomprensioni, ripicche e piccoli dispetti personali, torneranno insieme su un palco per una serie di concerti che ha già scatenato l’isteria collettiva per accaparrarsi gli eventuali biglietti. Il ritorno di una storica band – Cityrumors.it – Liam Gallagher con il chitarrista Paul Arthurs, il bassista “Guigsy” McGuigan e il batterista Tony McCarroll, formò la band a Manchester nel 1991. In seguito chiese al fratello Noel di completare la formazione e nel 1993 la band chiuse un contratto con la Creation Records.