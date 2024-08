Nessuno studio dimostra che bisogna fermare le iniezioni anti Covid in gravidanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lo screen di un articolo de La Verità dal titolo «stop allein» sta cominciando a circolare su Facebook. La fonte principale è unopreprint, che da fine giugno attende di superare il vaglio dei revisori di una rivista seria per la pubblicazione. In merito ai vaccini contro il nuovo Coronavirus in, i ricercatori parlano di appena 37 eventi avversi che supererebbero i livelli di sicurezza. Ma vediamo più in dettaglio di cosa tratta lo. Per chi ha fretta: Secondo un articolo de La Verità un nuovopreprint stroncherebbe i vacciniin. Il documento però è mera propaganda No vax, prodotto usando segnalazioni non verificate come fonti, per altro raccogliendole in maniera discutibile.