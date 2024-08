Morto Sven Goran Eriksson l’allenatore più vincente della storia della Lazio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si è spento all’età di 76 anni, ex allenatore che con la sua classe e compostezza ha segnato anche due decenni di calcio italiano, guidando Roma, Fiorentina, Sampdoria e. Approdato in Italia per allenare i giallorossi nel 1984 (ufficialmente era il direttore tecnico, non avendo ancora il patentino), con il club capitolino sfiora uno scudetto nell’85/’86, interrompendo la propria rimonta sulla Juventus con una sconfitta contro il Lecce nelle ultime giornate. Con la Roma, comunque, nella stessa stagione, vincerà la Coppa Italia. Poi, il biennio alla Fiorentina e il ritorno al Benfica. Nel 1992,torna in Italia, questa volta alla Sampdoria, vincendo la Coppa Italia ’93/’94, e concludendo il campionato al terzo posto. Rimane fino al 1997 fino a quando, il 3 giugno, torna a Roma, stavolta per allenare la, portando con sé anche Roberto Mancini.