Libia Haftar blocca produzione ed export di petrolio dall’Est del paese Balzo del greggio sui mercati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il governo di Khalifa, che controlla la parte orientale della, dove si trovano la maggior parte delle ingenti risorse petrolifere del, ha annunciato lo stop allae all’di. La decisione è stata presa come risposta al tentativo del governo di unità nazionale che regna su Tripoli e sul nord-ovest deldi sostituire il governatore della Banca centrale (che gestisce i miliardi generati dalla vendita del). La notizia ha provocato un’ impennata del prezzo del. A Londra, il costo di un barile brent è passato da 79 a 81 dollari al barile in pochi minuti. In seguito alle vicissitudini politiche del, lalibica è scesa molto rispetto al passato. Nel 2023 la media è stata di 1,2 milioni di barili al giorno (a titolo di paragone, l’Arabia Saudita ne produce dieci volte tanto).