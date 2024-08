Laura barista e mamma eccezionale Lascia un figlio di appena 14 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024)doveva entrare alle 7. Già allo scoccare delle 6,30, però, all’Universo 24 hanno avuto il presentimento che qualcosa non andava. "Senza che nessuno glielo chiedesse, ogni giorno alle 6 e un quarto era già qui – racconta il titolare Rossano Zanella –; era una lavoratrice, puntuale, precisa, un vero pilastro di quest’azienda. Ho quasi 90 dipendenti, e mai mi sarei aspettato di ricevere una chiamata per andare a fare il riconoscimento". Eppure, in quel sacco, c’era proprio lei. Senza vita.Chiricuta (nella foto), 46, era originaria di Galati, nel nord est della Romania, l’ultima città che il Danubio incontra sul suo corso prima di attraversare le paludi e tuffarsi nel Mar Nero. "Era una persona speciale – il ricordo di Zanella –: onesta, gentile, educata. E soprattutto una brava".