L’attacco di Israele in Libano contro Hezbollah

(Di lunedì 26 agosto 2024) Secondo Uzi Rubin, padre del sistema di difesa missilistico israeliano, un attacco condotto dacon tremila razzi contemporaneamente sarebbe pazzesco. Nessuna barriera sarebbe in grado di fermare un’offensiva di questo tipo. Ecco perché, nella notte tra sabato e domenica,ha colpito nel sud deldiversi siti di, con l’obiettivo di sventare in via preventiva una rappresaglia dopo l’uccisione del leader militare Fuad Shukr, uno dei fondatori del movimento ucciso a Beirut Sud il 30 luglio., a sua volta, ha risposto lanciando verso il territorio israeliano trecento tra droni e razzi, che sono stati intercettati. Il ministero della Salute delha fatto sapere che tre persone sono morte negli attacchi israeliani.