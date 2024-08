La Ue in campo per fermare la minaccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Canè Tiziano Terzani pensava che il terrorismo islamico non dovesse essere sconfitto uccidendo i terroristi: bisognava eliminarne le cause. Oriana Fallaci, che era nata a Firenze a pochi isolati da Terzani, non la pensava così. Pensava che fosse un male incurabile perché "non si può separare il terrorismo islamico dal mondo che lo genera: il mondo dell’Islam". Lo diceva dopo l’11 settembre, denunciando il fatto che nel mirino non ci fosse solo l’America, ma tutto l’Occidente, l’Europa islamizzata in particolare: l’Eurabia. Forse non aveva tutti i torti. La nuova ondata ripartita nel 2023, le coltellate in Germania, l’attentato in Francia, i responsabili fermati dalle polizie, confermano come il Vecchio Continente sia terreno di coltura, base operativa e serbatoio di manovalanza criminale.