La rinascita del tarallo napoletano da gustare tra via Caracciolo e Mergellina e da abbinare a una birra ghiacciata

(Di lunedì 26 agosto 2024) Chissà perché qualcuno, a un certo punto della nostra epoca grama, ha deciso che i taralli fossero quelle ciambelline pugliesi traslucide, buone ma non buonissime, che ormai ti rifilano pure sui treni ad alta velocità come snack ingannastomaco. No, non ci cascate: il vero, quello buono e pure buonissimo, è quello, fatto con la ‘nzogna (lo strutto, all’anagrafe), tanto pepe e le mandorle intere. E che è intrecciato in un anello di rispettabili dimensioni, quasi un pugno chiuso, per cui ne mangi al massimo uno, altro che i nanerottoli pugliesi che si devono mettere in sette-otto-nove per lasciare una traccia nel nostro aperitivo. LadelVa detto che il, che qualche anno fa viveva la sua onesta trascuratezza, ha ripreso vigore negli ultimi anni e qualche tarallificione ha fatto un business.