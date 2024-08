La frecciata di Djokovic | Jannik? Un problema c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Qualcosa di diverso" negli occhi del ragazzo Slam lo aveva colto pure Matteo Berrettini. I sintomi del ’caso doping’ una partita che si giocava negli angoli più profondi della mente diSinner e ora va in scena sotto il sole, ancora prima che si scenda in campo agli Us Open, ultimo Major stagionale. C’è unsibillino che chiede "protocolli standardizzati per tutti", e un Alcaraz a dirla tutta poco chiaro: "Se lasciano che giochi c’è un motivo". Alla corazzata del numero 1 del mondo arrivano bordate e attestati di stima, proprio come quello del collega romano: "Sta gestendo tutto in un modo impressionante per la sua età", ha detto Matteo a Sky, difendendolo. Ma se a livello ufficiale l’azzurro è stato indagato e assolto per assunzione involontaria di una dose microscopica di Clostebol, sostanza considerata dopante, non è scagionato da tutti i suoi colleghi.