Incendio Cinecittà-Torre Spaccata | Soccorritori ancora in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – L’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, su delega del presidente Francesco Rocca, e il direttore regionale della Protezione Civile, Massimo La Pietra, hanno fatto visita questa mattina, all’ospedale Sant’Eugenio ai tre volontari della Protezione Civile e al vigile del fuoco rimasti gravemente ustionati durante l’divampato nei giorni scorsi a. “Siamo venuti anche su invito del presidente Rocca per testimoniare la vicinanza e l’attenzione della Regione Lazio verso i pazienti e i loro famigliari. Dopo un colloquio avuto con il personale sanitario, che non smetteremo mai di ringraziare per lo straordinario lavoro che stanno facendo, abbiamo appreso che per tutti e quattro larimaneanche se c’è stato un lieve miglioramento.