Il Napoli riparte da Kvaratskhelia Ne parlano Marcolin e Calaiò

(Di lunedì 26 agosto 2024) Iltorna dopo mesi alla vittoria al Maradona.si prende la scena illuminandola con un assist sontuoso ed un goal. In onda a Radio Kiss Kiss, nel corso di “Radio Goal”, neEmanuele, dirigente sportivo del Savoia, e l’ex calciatore ed opinionista, Dario. “Era normale che ilripartisse da.“ Così: “Era normale che ilripartisse da. Conte mise le cose in chiaro subito dicendo che doveva ripartire da lui e sarebbe giusto dargli un adeguamento di contratto. Con Lukaku che gli apre gli spazi il georgiano può fare ancora meglio. E’ importante che ilabbia ritrovato la vittoria per il morale e per il proseguio del campionato. Anche a Verona ilnon m’è dispiaciuto nel primo tempo, ma Conte è riuscito a dare un’anima a questa squadra e ieri s’è visto.