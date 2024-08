Fiorentina tra Conference e mercato Giorni intensi in attesa di una svolta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Firenze, 26 agosto 2024 - Il punto con il Venezia, dopo quello con il Parma e il brutto pareggio con la Puskas Akademia, ha lasciato qualche strascico nell'ambiente viola. Al termine della gara fischi e contestazione da parte dei tifosi. E' bene scindere il doppio binario-squadra. Perché è vero che il club dovrà completare con 3-4 rinforzi la rosa di Palladino da qui a venerdì sera, ma è altrettanto vero che pure in campo si debba accelerare un processo di apprendimento che sta andando un po' per le lunghe. Il cambio di sistema di gioco sta richiedendo più tempo del previsto per essere assimilato. Contro il Venezia si è provato a registrare la fase difensiva - troppo vulnerabile contro gli ungheresi - e oggettivamente la squadra ha rischiato meno. A discapito però di qualcosa là davanti, dove il solo Kean nel primo tempo sembrava giocare da solo contro tutti.