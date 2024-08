Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2024 | il programma completo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dal 12 al 15 settembre a Milano 38 anteprime nazionali e internazionali, eventi, roundtable e incontri business, ospite d'onore il regista Mario Martone. Annunciato ildel 10°deldal, l'atteso appuntamento annuale con il cinemaideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, che si terrà a Milano dal 12 al 15 settembre. Per il decimo anniversario,dalsceglie un tema provocatorio: Non c'è più tempo, un invito all'azione, alla riflessione, un richiamo all'impegno, alla fermezza e alla determinazione, esplorando attraverso le proiezioni in anteprima le questioni più urgenti e pressanti del nostro tempo.dalsi terrà in tre luoghi simbolo di cultura del