Diavolo di un agosto Il triste Milan di Paulo Fonseca fino a prova contraria

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è nessuno in Serie A più disperato del tifosoista. Perché pareggiare col Torino al debutto ci può pure stare, ma perdere prendendo sberloni per quasi novanta minuti dal Parma di Fabio Pecchia parecchio meno. E sì che il Parma di Fabio Pecchia sembra tutto tranne che una squadretta. Ma non ditelo ai tifosi del. A vedere una squadra di giocatori che vagano per il campo peggio pure della Longobarda, già si dannano l’anima. E sì che dovrebbe far piacere loro visto ilsimbolo rossonero. Non è così, tutti, anche i diavoli, nel calcio pretendono il paradiso del piacere. Iisti sono messi peggio dei napoletani, che almeno hanno avuto una botta di orgoglio e di calcio più che discreto al Maradona dopo l’avvio pessimo a Verona. Tre a zero al Bologna e Antonio Conte felice e dimentico delle lamentele ferragostane.