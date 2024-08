Deonna Purrazzo | Un evento tutto al femminile in AEW? È inevitabile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nel 2018, la WWE ha realizzato il primo PPValnella storia della compagnia “WWE Evolution”. La compagnia di Stamford volle, in quell’occasione, celebrare gli enormi passi in avanti realizzati dalle donne della compagnia, mettendo in mostrail loro talento e la loro bravura per sottolineare l’importanza delle stesse nel mondo del wrestling non più come semplici “dive”, ma come wrestler a tutti gli effetti: stesso discorso vale per la NWA, che nel 2021 ha svolto il PPV Empowerrr. Negli ultimi anni, Tony Khan ha voluto rinforzare le rispettive divisioni femminili die ROH con innesti di primo livello e adesso ci si aspetta che il patron delle due compagnie possa portare sugli schermi un PPVdedicato alle donne delle due compagnie.