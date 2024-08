Centese fa suo il match in rimonta | e domenica si replica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)2 casumaro 1: Alberghini, Garetto, Minelli, Perelli (35’st Parola), Quaquarelli, Kourouma, Bonvicini, Frentoaei (13’st Fabbri), Pirreca, Costantini (17’st Sanci), Bonacorsi. A disp. Grandi, D’Aniello, Grigyiel. All. Di Ruocco. CASUMARO: Saccenti, Testoni, Sarto, D’Elia, Benini, Farina, Govoni, Daniel, Chinappi, Barbieri, Catozzo. A disp. Pancaldi, Pansini, Bellodi, Zago, Grassilli, Ginesi, Finardi, Cresta, Vinci. All. Nardiello. Arbitro: Michele Franceschi di Ferrara. Marcatori: 20’pt Govoni, 47’pt Costantini, 20’st Fabbri. Note: ammoniti Barbieri, Govoni. Comincia la stagione con il piede giusto la: al ritorno in Promozione dopo due anni di purgatorio nella categoria inferiore vince il derby con i "cugini" del Casumaro.