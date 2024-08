Broken Rage | Takeshi Kitano nel poster e nelle prime foto del film di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lee ildici forniscono un assaggio del 'doppio'che verrà presentato alla Mostra di, una produzione Amazon Original.Video ha diffuso ile leimmagini del nuovo atteso lungometraggio di, che verrà presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso all'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di, al via mercoledì 28 agosto. Scritto, diretto e interpretato daverrà presentato il prossimo venerdì 6 settembre in anteprima mondiale all'81° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di-. La pellicola è il primogiapponese prodotto per un servizio streaming a essere incluso nella selezione ufficiale del prestigioso Festival internazionale del Cinema. Dopo l'anteprimana,sarà disponibile in esclusiva suVideo