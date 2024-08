Antonello Venditti prende in giro una ragazza diversamente abile sul palco e poi si scusa | Pensavo fosse contestazione politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un fraintendimento. Alla base dell’affermazione infelice didurante il concerto di ieri sera nel fossato del Castello Svevo di Barletta ci sarebbe un fraintendimento. Chiarito dal cantautore attraverso un video sui social network. Quello che è avvenuto al concerto di Barletta è stato immortalato dai fan in alcuni video, in cui si vederispondere in maniera piccata a dei non meglio precisati rumori provenienti da una parte del pubblico: “Vieni qua, va vediamo se hai il coraggio. Stra di ma. Eh? Ho capito, non esistono ragazzi speciali, l'educazione è una cosa" ha affermato il cantautore romano dopo aver imitato gesti e rumori della, da cui quei rumori stavano arrivando. Una scena deplorevole, una condotta che un artista del calibro dinon dovrebbe neanche immaginare di mettere in atto.