Anche Lino Banfi tra i vip che hanno scelto di passare le vacanze in provincia di Latina

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un appuntamento goloso per, celebre attore italiano, è ormai un cliente abituale della gelateria Koko’s Cream di San Felice Circeo.oggi,si è recato presso la gelateria per acquistare gelati per tutta la famiglia, scegliendo tra gusti classici come stracciatella, crema, spagnola e malaga, oltre a qualche variante più moderna come il cookies. “Non è la prima volta cheviene da noi e apprezza il nostro gelato” ha commentato Simone Coco, titolare della gelateria, che ha colto l’occasione per scattare una foto ricordo con l’attore.in tranquillità a San Felice Circeosta trascorrendo alcuni giorni di relax a San Felice Circeo, una località che apprezza da anni per la sua bellezza e tranquillità.