Vuelta 2024 Tiberi si ritira Yates raggiante | Oggi per me contava solo la tappa

(Di domenica 25 agosto 2024) Granada (Spagna), 25 agosto- Una vita da gregario nell'ombra anche del gemello Simon, ben più audace e forse anche fortunato, prima dell'exploit da 58 km in solitaria nella9 della, quella che potrebbe valere molto nell'economia della sua carriera: Adam, insieme alla sua UAE Team Emirates, mette nel sacco il gruppo e ritorna in una classifica generale ancora guidata da Ben O'Connor ma, cosa più importante, si regala una soddisfazione dopo tanta fatica. Alla gioia del britannico fa da contraltare il calvario di Antonio, vittima di una malessere e del conseguente naufragio su strada prima della decisione dirsi in una giornata che ha visto l'addio alla corsa spagnola anche di Joao Almeida e Joshua Tarling.