The Crow – Il Corvo | la nuova clip mette in evidenza l’invincibilità di Eric Draven con una sanguinosa sequenza d’azione

(Di domenica 25 agosto 2024) The– Il: laindicon unaLionsgate ha diffuso unadi The– Ilche mostra Bill Skarsgård in azione nei panni di. Dopo l’uscita dell’originale Thenel 1994, interpretato dal compianto Brandon Lee, è in arrivo unarivisitazione dal regista Rupert Sanders. The– Ildel 2024 segue ilresuscitato di Skarsgård mentre intraprende una missione di vendetta dopo che lui e la sua amante, interpretata da FKA Twigs, vengono brutalmente assassinati. Lionsgate rilascia ora unadi The– Il, dopo averla resa disponibile per la prima volta ai partecipanti al SDCC. Ai partecipanti sono stati consegnati poster esclusivi con codici QR che conducevano a unaricca di azione. Guardatela qui sotto.