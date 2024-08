Sport e turismo in Valle Con i big di basket e volley

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Sarà un settembreivo stellare in provincia di Sondrio. La Valtellina Summer League porterà infatti i giganti dele le poderose interpreti delfemminile di alto livello, nell’ambito di un progetto turisticoivo che sta già dando ottimi frutti. Ormai ci siamo, dopo i fortunati camp estivi di pallavolo e la settimana del beachdella Valmalenco e di Livigno, manifestazioni che hanno portato nelle località di villeggiatura qualcosa come 800 ragazzi e ragazze (oltre a molte famiglie salite per seguire i figli), la Valtellina Summer League, kermesse coordinata da APF Valtellina con la collaborazione del Consorzio turistico Media Valtellina, che si ripropone di implementare i numeri del comparto turistico attraverso l’organizzazione di eventiivi, è pronta a calare i suoi assi. La manifestazione è sostenuta da più enti.