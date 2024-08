Promozione Clamoroso in casa Aurora Treia | mister Gianfranco Zannini sollevato dall’incarico

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo la vittoria per 1-0 contro il Borgo Mogliano, la società targata Lube Academyha deciso di sollevare l’ex vice di Trillini alla Biagio Nazzaro, 25 agosto 2024 – Non è ancora iniziato il campionato e abbiamo già il primo esonero tra Eccellenza e. L’, infatti, questa mattina ha comunicato di aver. Eppure i biancorossi targati Lube Academyieri avevano vinto 1-0 l’allenamento congiunto contro il Borgo Mogliano neo-promosso in Prima Categoria. “Dopo un’attenta valutazione – si legge nel comunicato stampa –, l’Associazione Polisportivaha deciso di sollevarela guida tecnica della prima squadra,. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore. Auguriamo aun buon proseguimento di carriera”.