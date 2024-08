Presa Stambolyan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Il Basket 2000 Senigallia si avvia al suo ennesimo torneo consecutivo in serie B con un roster profondamente rinnovato e un nuovo coach, già annunciato da diverse settimane, l’ex Ancona Cristiano Gaspari. La novità degli ultimi giorni è l’ingaggio di Anzhela, giocatrice bulgara di 19 anni che arriva in Italia dopo aver giocato nella scorsa stagione in patria nel Champion 2006 Sofia: può giocare nel ruolo di playmaker e guardia e completa il roster senigalliese.viene da un torneo a 16 punti di media nel suo Paese, del quale ha difeso pure i colori della Nazionale giovanile under 20, con cui ha giocato pure gli Europei di categoria, con 18 minuti e 4 punti di media.