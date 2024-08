Premio Faraglioni 2024 al Maestro Nicola Piovani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Il, giunto alla sua XXIX edizione, omaggerà ilil prossimo 3 settembre presso il prestigioso Teatro del Grand Hotel Quisisana a Capri. Quest’anno, a rendere l’evento ancora più speciale sarà la presenza della celebre artista israeliana Noa, conosciuta anche come Achinoam Nini. La cantante, nota per la sua voce angelica e il suo impegno per la pace, dedicherà alalcuni dei suoi successi, tra cui il celebre brano “Beautiful That Way”, colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, per il qualevinse l’Oscar nel 1999. Accompagnata dal suo fedele chitarrista e compositore Gil Dor, Noa offrirà un’incantevole performance che promette di emozionare il pubblico. La serata, condotta dalla giornalista Rai Eleonora Daniele, culminerà con un’esibizione live dial pianoforte.