Perché i cattolici spingono gli Usa verso Trump | l' analisi di Antonio Socci

(Di domenica 25 agosto 2024) Alcuni giorni fa, sul New York Times, è intervenuto Matthew Schmitz, direttore della rivista online Compact. Il suo articolo aveva questo titolo: «I convertiticome JD Vance stanno rimodellando la politica repubblicana». Secondo l'autore «il cattolicesimo mantiene una sorprendente risonanza nella vita americana, soprattutto in certi circoli d'élite. È emerso come il gruppo religioso più grande e forse più vivace in molte delle migliori università. Rivendica come seguaci sei dei nove giudici della Corte Suprema. Continua a conquistare convertiti di alto profilo e il suo insegnamento sociale esercita un'influenza (spesso non riconosciuta) sui dibattiti pubblici, ispirando pensatori politici che cercano di sfidare sia la sinistra culturale che la destra laissez-faire». Questa riflessione diventa oggi ancora più attuale per la scelta del cattolico Robert F.