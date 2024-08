Napoli-Bologna Kvaratskhelia | Vittoria importante mi piace lavorare con Conte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Khvicha Kvartskhelia è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di, sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2024/2025: “molto. Non vedevo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo. Ho sempre voglia di apprendere cose nuove e di proseguire nel mio percorso di crescita.in panchina? Una garanzia, adorocon lui. Speriamo di regalare delle gioie ai tifosi nel corso di tutto il campionato“. Infine, sul figlio Damiane nato in settimana: “Mi ha dato grande energia, credo che si sia visto dal campo“.: “, micon” SportFace.