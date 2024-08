Musei e punti Iat aperti no stop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Sassoferrato sempre più aperta ai turisti ed accogliente. Per tutto il mese di agosto gli orari del punto Iat (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica) di Sassoferrato, con sede a Palazzo Oliva, in piazza Matteotti, 5, sono estesi a tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.30. Un’apertura nonche riguarda anche i. La Civica Raccolta d’Arte con la Raccolta Incisori Marchigiani insieme al museo civico archeologico e la raccolta Perottiana saranno visitabili con gli stessi orari quindi dalle 10 alle 18,30 rivolgendosi al Punto Iat. Anche gli orari del Museo della Miniera di Zolfo e del Parco Archeominerario di Cabernardi si ampliano per tutto il mese di agosto anche nei pomeriggi dei giorni feriali. Gli orari del Mam’s Galleria d’Arte Contemporanea restano invece invariati: sabato, domenica e festivi dalle 16.30 – 19.