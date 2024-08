Muore a 46 anni nello schianto in moto contro un’auto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 25 agosto 2024) VIAREGGIO – Incidente mortale all’alba del 25 agosto a Viareggio, fra via Leonardo Da Vinci e via Buonarroti in pieno centro.. Per cause al vaglio del carabinieri, intervenuti sul posto, si sono scontratie uno scooter. Una donna di 46, in sella alrino, nell’impatto ha subito un gravissimo trauma ed inutile è stato l’intervento dell’ambulanza inviata dalla centrale del 118 della Toscana del Nord, con le insegne della Misericordia di Lido di Camaiore e dell’auto medica. La donna, di origine rumena, residente a Torre del Lago e dipendente di un bar di Lido di Camaiore, Laura Chiricuta, è morta sul colpo e ai sanitari non è restato che constatare il decesso. I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, valuteranno le eventuali responsabilità del conducente dell’auto nell’incidente.