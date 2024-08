Marcell Jacobs brillante in Diamond League | gran tempo dopo una lotta con Kerley Problema per Ali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha fatto il proprio ritorno in garaessersi distinto alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove chiuse al quinto posto sui 100 metri con un rilevante 9.85 (miglior riscontro cronometrico degli ultimi tre anni) e contribuì alla quarta piazza della staffetta. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha scelto Chorzow (Polonia), sede della dodicesima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera.è uscito bene dai blocchi di partenza (0.145 ildi reazione) e hato spalla a spalla con tre avversari di rango come lo statunitense Fred, il keniano Ferdinand Omanyala e il giamaicano Ackeem Blake. Un confronto a viso aperto che ha incendiato il rettilineo principale dove ha sferzato un vento a favore di 1,9 m/s e in cui l’azzurro si è fatto ben valere.