LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Yates vince dopo 58 km in solitaria e rientra in classifica staccato Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Termina qui latestuale della nonadella. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 17.56 Buona prestazione per Ben O’Connor che non solo è riuscito a non perdere da Roglic ma ha avuto anche le forze di fare la volata per il terzo posto aggiudicandosi 4? di abbuono. 17.54 Quest’non ha brillato Primoz Roglic. Lo sloveno non solo non ha mai provato ad attaccare O’Connor ma non è neppure riuscito a tenere le ruote di Mas sull’attacco dello spagnolo. Il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe è riuscito a mantenere la seconda posizione nella generale grazie a Lipowitz e agli altri avversari che si sono spesi fino all’ultimo. 17.