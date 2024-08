Le pagelle Bertola e Hristov alzano un muro in difesa Elia scalda il Picco con giocate funamboliche

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) SARR 6,5: strappa applausi per una respinta sul fendente di Oyono A., brividi per la traversa di Pio. Nulla può sul tiro a botta sicura di Cuni, ci mette una pezza sulla conclusione di Darboe. Tempestivo nelle uscite. MATEJU 6,5: sulle tracce di Ambrosino, ne limita il raggio di azione. Una sola sbavatura, in occasione del gol del vantaggio frusinate, quando si perde Cuni. Colleziona la rete del vantaggio, con il suo colpo di testa che incoccia la traversa.7: coordina bene laconfermandosi una sicurezza.7: a dispetto dell’età, gioca ormai con l’autorevolezza del veterano, esaltandosi per senso di posizione e anticipi in serie. VIGNALI 6: discretamente reattivo in fase difensiva, non molto ispirato dalla trequarti in su.