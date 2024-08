La testimone | Sharon barcollava poi è caduta Crisi con il fidanzato

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 25 agosto 2024) S’infittisce il giallo diVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola (Bergamo), mentre passeggiava da sola per strada. Tanti sono ancora i punti interrogativi che ruotano attorno all’omicidio: dall’artefice del delitto al movente, dal ruolo delSergio Rucco ai presunti testimoni. In una zona, non particolarmente isolata, qualcuno avrà (per forza) udito e sentito qualcosa. Segui su affaritaliani.it