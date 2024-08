Grande Fratello tragico lutto a poche settimane dal via | morto un volto storico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Unscuote ildal via:unoautore del reality Una improvvisa scomparsa ha scosso il mondo delquando mancano sempre meno giorni alla partenza del reality condotto da Alfonso Signorini, è venuto a mancare uno degli autori storici del programma di Canale Cinque, l’autore Nicola, una voce storica del programma e che aveva legato con molti degli ex concorrenti che non a caso si sono riversati sui social per un ricordo nei suoi confronti, a partire dall’ex nuotatore Marco Maddaloni. “Lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava dal Confessionale c’era un’anima stupenda, che da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più! R.I.P. Nicola”.