Gasperini | Abbiamo 13 giocatori in meno | viaggio a vista La sconfitta è troppo severa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 25 agosto 2024) Torino. “preso un golpresto,creato tanto, Carnesecchi ha fatto buone parate maavuto più occasioni.fatto qualche errore chepagato e invece i loro non siamo riusciti a farli pagare. Lasembra veramente”. È questo il pensiero di Gian Pieroal termine di Torino-Atalanta, primadel campionato nerazzurro per 2-1 di rimonta, dopo il gol iniziale di Retegui. “Dispiace per il rigore, i pali, ma al cospetto di una buona squadra come il Torino la prestazione mi soddisfa”. “Il Torino ha fatto la sua partita, ha vinto facendo una buona gara, ma nei 90 minuti il risultato ci sta molto stretto. Anche a Milano il Toro ha fatto una grande partita: oggi ha sofferto, ma rimane un’ottima squadra come già era negli altri anni, ha fatto due bei gol.