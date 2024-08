Formula1 Norris vince in Olanda su Verstappen Leclerc terzo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 ago. (askanews) – Landofa lo scherzetto a Maxa Zandvoort, il Gp di casa dell’olandese (in 70.000 al circuito per tifare Max) sfatando anche il tabù che non lo voleva mai vincitore dopo aver conquistato la pole position. Il pilota della McLaren precede all’arrivo Maxcon un impensabile gap di 20? che si accontenta, ma la Red Bull è sempre più in difficoltà. Il miracolo lo fa la Ferrari cone con un undercut sulla Mercedes di Russell che ha dato la svolta a una gara solida e con un ritmo inaspettato. Il monegasco, partito sesto, indovina la strategia della sosta anticipata e nel finale combatte con la seconda McLaren di Piastri per mantenere il podio. Sainz, scattato in quinta fila per effetto delle penalizzazioni della vigilia chiude con un ottimo quinto posto. Chiudono la top ten Perez, Russell, Hamilton, Gasly e Alonso.