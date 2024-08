F1 Charles Leclerc attende gli sviluppi Ferrari | A breve le novità Spero possano avvicinarci ai primi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Lasta vivendo a Zandvoort uno dei peggiori weekend della stagione sul piano della prestazioni, come dimostra il sesto posto dia nove decimi dalla pole position e l’eliminazione in Q2 di Carlos Sainz nelle qualifiche per il Gran Premio d’Olanda 2024, quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. La sosta estiva sembra aver complicato la situazione della Scuderia di Maranello, relegata ormai al ruolo di quarta forza in campo almeno sul tracciato neerlandese. “Qui a Zandvoort dovremo lottare per poter portare a casa più punti che potremo. Questo è l’unico obiettivo possibile fino a quando arriveranno leche potranno aiutarci a tornare più avanti“, ha dichiaratoieri ai media (fonte: Motorsport.com) dopo le prove ufficiali.