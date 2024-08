Carboni c’è ma non da subito | formazioni ufficiali Marsiglia-Reims

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Alle 20.45 scenderanno in campo, sfida valevole per la seconda giornata della Ligue 1. L’Inter osserva Valentin, convocato per la prima volta da Roberto De Zerbi. Diramate le. NONper la prima volta convocato dal, che tra poco scenderà in campo contro ilper la seconda giornata del campionato francese. Dopo i guai fisici, che lo hanno costretto al forfait all’esordio contro il Brest, con vittoria dell’OM per 5-1, oggi l’argentino ci sarà. Ma non dall’inizio, infatti, De Zerbi ha deciso di preservarlo facendolo iniziare dalla panchina. Ma probabile un suo ingresso nella ripresa, davanti ai nuovi tifosi al Velodrome. L’Inter ovviamente osserva la situazione anche perché mantiene un certo e importante controllo sul ragazzo del 2005.